È asta per Gila: il Napoli sfida le big italiane per il difensore della Lazio

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Repubblica di oggi dedica ampio spazio alla Lazio e al futuro di uno dei giocatori di maggior valore della rosa di Sarri.

Repubblica dedica ampio spazio alla Lazio e al futuro di uno dei giocatori di maggior valore della rosa di Sarri. Per Mario Gila, in scadenza di contratto nel 2027, l’asta è virtualmente aperta già da tempo. Si sono mosse subito Inter e Milan, alle quali si è aggiunto il Napoli, mentre nelle ultime ore si è fatta avanti anche la Juventus, alla ricerca di un difensore centrale di spessore. All’estero resta vigile l’Atletico Madrid, ma altri club potrebbero inserirsi presto nella corsa al difensore spagnolo.

Il piano della Lazio in caso di addio

Per sostituirlo, la Lazio guarda al 21enne Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria. Intanto, nella giornata di ieri, Gila, che a Bergamo aveva lasciato il campo per infortunio, si è sottoposto a controlli clinici alla caviglia. Contro l’Udinese, lunedì sera, non sarà a disposizione: verrà gestito con prudenza in vista della finale del 13 maggio.