Anguissa può lasciare il Napoli: estimatori in Turchia e fuori dall’Europa

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Il centrocampista camerunese era già stato vicino all’addio la scorsa estate e ora torna a essere uno dei nomi più caldi in uscita

Il futuro di Frank Zambo Anguissa potrebbe essere lontano da Napoli. Il centrocampista camerunese era già stato vicino all’addio la scorsa estate e ora torna a essere uno dei nomi più caldi in uscita in vista della prossima finestra di mercato. Una situazione che sarà valutata nelle prossime settimane, anche alla luce delle strategie del club azzurro per il centrocampo.

Le piste per il futuro di Anguissa

L’ex Fulham ha diversi estimatori sia in Turchia sia fuori dall’Europa. “Sarà poi il giocatore a valutare”, riferisce su YouTube da Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato internazionale. Una frase che conferma come la decisione finale spetterà soprattutto ad Anguissa, chiamato a scegliere il prossimo passo della propria carriera.