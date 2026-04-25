Manna-Roma, Schira: "Per il Napoli è elemento-chiave e già lavora al mercato"

Manna-Roma, Schira: "Per il Napoli è elemento-chiave e già lavora al mercato"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:45Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Le sirene di mercato non riguardano solo i giocatori. Anche Giovanni Manna finisce al centro delle attenzioni della Roma.

Le sirene di mercato non riguardano solo i giocatori. Anche Giovanni Manna finisce al centro delle attenzioni, con la Roma che avrebbe avviato i primi sondaggi per il direttore sportivo del Napoli.

Manna-Roma, ma il Napoli non ci sta

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, “nonostante gli interessamenti di altri club, il Napoli considera Manna un elemento chiave e vuole trattenerlo”. Il dirigente, sotto contratto fino al 2029, è già al lavoro per programmare la prossima stagione.