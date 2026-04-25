Roma alla ricerca di un ds, Cds: "Manna nel mirino dei Friedkin, c'è una penale"
Con la situazione societaria della Roma che continua a generare incertezza, la proprietà avrebbe già avviato i primi sondaggi su Giovanni Manna, attuale direttore sportivo del Napoli. Un profilo che lo scorso anno aveva attirato anche l'interesse del Milan. Trentasette anni, giovane e ambizioso, Manna ha costruito la sua carriera nelle piazze più esigenti del calcio italiano: prima alla Juventus, dove ha guidato il settore giovanile e la squadra B, poi al Napoli con Conte. Nel suo percorso bianconero sono passati talenti come Fagioli, Miretti, Huijsen, Iling Junior, Soulé e Yildiz, a testimonianza di un occhio fino per i giovani di prospettiva. Ha poi ricoperto il ruolo di Head of First Team alla Juve, prima di approdare in azzurro.
Manna Roma: il ds del Napoli ha lavorato con Allegri, Zeman e Conte
Ciò che rende Manna un candidato credibile per la Roma non è solo l'esperienza nei vivai, ma la capacità di dialogare con allenatori di primissimo piano. Nel corso della carriera ha collaborato con Zeman, Allegri e Conte, imparando a muoversi in contesti ad alta pressione e a costruire rose competitive. Un bagaglio professionale che lo rende adatto a guidare un club come la Roma in una fase di profonda rifondazione, sia tecnica che dirigenziale.
Manna Napoli contratto 2029: quanto costerebbe liberarlo e se la Roma farà davvero sul serio
L'operazione, però, è tutt'altro che semplice. Come scritto dal Corriere dello Sport, Manna è legato al Napoli da un contratto fino al 2029 e De Laurentiis non ha alcuna intenzione di privarsene dopo appena due stagioni. Per liberarlo, i Friedkin dovrebbero corrispondere una penale al club azzurro — una prospettiva che renderebbe l'affare costoso oltre che politicamente delicato, trattandosi di una diretta concorrente in Serie A. Nel calcio, tuttavia, nulla è impossibile: resta da capire se quello della Roma rimarrà un semplice sondaggio esplorativo o si trasformerà in una vera e propria offerta ufficiale.
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