Uno tra Lobotka e Anguissa può partire: Manna ha due nomi sul taccuino in caso di addio

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Anche il Napoli sta iniziando a pianificare il futuro, anche se ogni valutazione passa inevitabilmente dalla questione allenatore.

Anche il Napoli sta iniziando a pianificare il futuro, anche se ogni valutazione passa inevitabilmente dalla questione allenatore. Molto dipenderà infatti dalla permanenza o meno di Conte. Nel frattempo il club azzurro monitora diverse situazioni sul mercato, in particolare a centrocampo, dove in estate uno tra Lobotka e Anguissa potrebbe salutare. Tra i profili più graditi c’è Joao Gomes del Wolverhampton: la possibile retrocessione del club inglese potrebbe favorire l’operazione, anche perché il giocatore sarebbe intenzionato a cambiare squadra. Dopo i primi contatti esplorativi, il Napoli resta ora alla finestra per comprendere margini e costi dell’affare.

Le altre piste e i rientri dai prestiti

Joao Gomes non è però l’unico nome seguito dal Napoli, scrive nel suo editoriale il direttore di Tmw, Niccolò Ceccarini. Il club azzurro si è infatti mosso anche sulle tracce di Rios del Benfica, profilo molto apprezzato anche dalla Roma, soprattutto nel caso in cui dovesse partire Manu Koné. Intanto, dopo Lucca, che non verrà riscattato dal Nottingham Forest, con ogni probabilità farà ritorno anche Lang: al momento, infatti, i progetti del Galatasaray sembrano orientati verso altre soluzioni.