Pellegatti: "ADL ha scelto il sostituto di Conte se va in Nazionale"
Il futuro della panchina del Napoli continua ad alimentare voci e suggestioni. Nelle ultime ore prende quota l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Maurizio Sarri, legata a un possibile addio di Antonio Conte. A rilanciare l’indiscrezione è Carlo Pellegatti: “Nel caso Conte andasse in Nazionale, De Laurentiis avrebbe scelto Sarri come nuovo allenatore del Napoli”. Una pista che, secondo Pellegatti, starebbe trovando conferme sempre più concrete.
Sarri-Napoli farebbe piacere ai tifosi
Non solo: “Tra i tifosi azzurri ci sarebbe anche un certo gradimento per il ritorno dell’ex tecnico”, segnale di un legame mai del tutto spezzato. Uno scenario ancora tutto da definire, ma che potrebbe avere effetti anche su altre panchine, compresa quella del Milan. Tutto dipenderà dalle scelte di Conte.
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