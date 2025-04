E' fatta per Marianucci! Accordo Napoli-Empoli chiuso in queste ore: cifre e dettagli

Il Napoli non solo pensa a vivere il presente e la corsa scudetto più viva che mai con l’Inter, ma ha lo sguardo puntato già al futuro. Il primo innesto della finestra estiva di calciomercato sarà Luca Marianucci, difensore centrale dell’Empoli che proprio sera ha sfidato quella che sarà la sua prossima squadra.

Napoli ed Empoli in queste ore hanno completato e chiuso l’accordo per il passaggio del classe 2004 per 9 milioni di euro + 1 di bonus. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, che fa sapere che le firme sui contratti avverranno nel mese di maggio. Il centrale si legherà al club campano fino al 2030 e da inizio giugno sarà ufficialmente un calciatore del Napoli.