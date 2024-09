E' fatta per Osimhen al Galatasaray! Sky: mancano solo visite e firma

Victor Osimhen è pronto a cambiare maglia, almeno per la prossima stagione. La sua cessione è sfumata nell'ultimo giorno di mercato (per l'Italia), ma il centravanti nigeriano saluterà comunque il Napoli e andrà al Galatasaray in prestito secco. L'operazione è stata definita e adesso manca soltanto che il giocatore svolga l'iter burocratico del caso.

Lo conferma Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, tramite il suo account X: "Tutto fatto per Victor Osimhen al Galatasaray: mancano soltanto visite mediche e firma". Nelle prossime ore, dunque, Osimhen dovrebbe lasciare Napoli per muoversi verso la Turchia.