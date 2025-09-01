Ufficiale Ecco Baridò dalla Juventus! Ora è ufficiale: depositato il contratto in Lega

Colpo in prospettiva per il Napoli, che ha preso il classe 2007 Francisco Baridò dalla Juventus. La notizia è ufficiale. Il club ha acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Francisco Martín Baridò. Contratto depositato in Lega per il numero 10 dell'Under 17 dell'Argentina.

Classe 2007, nato ad Adrogué in Argentina, Francisco Martín Baridó è uno dei giovani più promettenti sbarcati di recente in Italia. Centrocampista moderno, ha vestito la maglia della Primavera della Juventus, con cui ha iniziato a muovere i primi passi nel calcio europeo.