Mainoo pallino di Manna, il Napoli può riprovarci a gennaio: la posizione del Man United

vedi letture

L’interesse del Napoli per Kobbie Mainoo è concreto e risale già da tempo. Nell’ultima settimana di agosto, quando il centrocampista ha chiesto apertamente al Manchester United di essere ceduto in prestito per avere più spazio, il club azzurro si è mosso immediatamente, avviando i contatti. Tuttavia l’operazione si è spenta sul nascere: lo United ha subito fatto sapere di non essere disposto a lasciarlo partire. Mainoo resta comunque un nome molto apprezzato dal direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, riferisce su YouTube il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano. E anche se a gennaio il club potrebbe cercare un centrocampista - vista la partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa - la situazione di Mainoo resta legata esclusivamente alla volontà del Manchester United. Discorso simile per Joshua Zirkzee.

Il filo conduttore che lega Mainoo e l’olandese è il minutaggio: entrambi stanno trovando pochissimo spazio finora. Nel Manchester United di Ruben Amorim, almeno fino a oggi, c'è stata poca rotazione e l’assenza di competizioni europee ha ulteriormente ridotto le opportunità per i due. Nessuno dei due, però, ha creato problemi all’interno dello spogliatoio: entrambi rispettano le scelte dell’allenatore, ma hanno un desiderio chiaro: giocare di più, crescere e guadagnarsi un posto per il Mondiale del 2026. Per il momento non ci sono rotture, ma siamo solo a ottobre. Se la situazione non dovesse cambiare tra novembre e dicembre, è possibile che entrambi tornino a chiedere un confronto con lo United per valutare un’uscita, anche temporanea, nella finestra di gennaio. Ruben Amorim ha chiarito di voler trattenere i due giocatori. Insomma, portare via Mainoo o Zirkzee a gennaio non sarà affatto semplice. Il tecnico vuole trattenerli e li considera pedine fondamentali, anche in vista dell’inizio dell’FA Cup e degli imprevisti legati agli infortuni. Il Napoli, comunque, resta vigile sulla situazione di Mainoo. Gennaio è ancora lontano, ma queste due situazioni meritano di essere seguite da vicino, anche se, per il momento, la risposta dello United resta negativa.