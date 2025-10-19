Mainoo accostato al Napoli, Amorim: "Tutti vogliono giocare nell'anno del Mondiale..."

Nonostante alcuni segnali positivi rispetto alla scorsa stagione, il Manchester United continua a mostrare difficoltà, con Bruno Fernandes finito sotto i riflettori per due rigori falliti in stagione. Ma Ruben Amorim mantiene piena fiducia nel suo connazionale in vista della delicata trasferta contro il Liverpool ad Anfield in programma oggi pomeriggio, rispondendo a una precisa domanda in conferenza stampa. “Sì, è il nostro rigorista principale. Ha segnato 70 rigori e ne ha sbagliati nove, due proprio contro di me. Questo mi irrita, ma lui è molto sicuro di sé e continua ad allenarsi per perfezionarsi”, ha dichiarato Amorim, sottolineando come Fernandes stia lavorando con attenzione per affrontare la pressione delle partite importanti.

Amorim ha poi parlato della gestione della rosa, con alcuni giovani come Mainoo (accostato al Napoli) e Zirkzee (accostato a Roma e Como) frustrati dai pochi minuti di gioco, sottolineando l’importanza di dare a tutti i giocatori la possibilità di fare una stagione produttiva: “So che ci sono rumors attorno al club, i giocatori vogliono giocare, soprattutto con la Coppa del Mondo in vista. Io sono concentrato sul presente e sul futuro del Manchester United, non su dichiarazioni esterne”.