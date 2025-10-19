Vergara e Ambrosino rinnovano! Schira annuncia: "C'è la firma, ecco la nuova scadenza"

Il Napoli mette a segno due colpi in chiave futura. Il club azzurro ha finalizzato il rinnovo contrattuale per Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino. L'affare è ufficialmente "fatto e sigillato", con entrambi i calciatori che hanno firmato un prolungamento di lunga durata che li legherà alla maglia azzurra fino al 2030.

Ad annunciarlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato di Tuttosport, tramite il suo account X: "Affare fatto! Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino hanno firmato l'estensione del contratto con il Napoli fino al 2030. Le pratiche sono appena state completate e sigillate".