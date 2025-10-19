Retroscena Bonny: è stato ad un passo, poi il Napoli ha deciso di fare all-in su Lucca

L’Inter ha sbancato l’Olimpico: un gol di Bonny ha permesso ai nerazzurri di battere la Roma e di agganciare la vetta della classifica.

Il giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, ha raccontato su X un retroscena sull’attaccante francese: “Il curioso caso di Ange-Yoan Bonny di cui si parla poco mediaticamente, ma a metà ottobre ha già fatto meglio (3 gol e 3 assist in 7 giornate) dei predecessori Taremi e Correa. Un colpo di mercato targato Ausilio che ha anticipato la Roma, regalando all’Inter un innesto di spessore. Bonny era stato a un passo dal Napoli nelle sessioni di calciomercato precedenti. Poi gli azzurri hanno scelto di fare all-in su Lucca…”.