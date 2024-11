Elmas flop al Lipsia, fuori dai piani e ora infortunio: può partire a gennaio

È un anno da dimenticare per Eljif Elmas. Il trequartista ex Napoli è sbarcato al Lipsia lo scorso gennaio come nuova promessa e successore di Emil Forsberg, peccato che la sua avventura nel club tedesco sia stata fin qui insoddisfacente. Prelevato per 24 milioni di euro, sotto la guida di Marco Rose tuttavia non ha trovato praticamente spazio. Il 25enne macedone ha visto il campo per soli 297 minuti in 16 presenze, praticamente una riserva relegata in panchina.

Un altro intoppo

Toccando il fondo in Nazionale, visto che il suo 2024 potrebbe essere arrivato al capolinea. Stando alle informazioni raccolte da BILD, Elmas, che si sta sottoponendo a un altro esame approfondito a Lipsia, ha subito uno strappo della fibra del bicipite femorale. Per questa ragione il centrocampista starà fuori circa 4 settimane. La domanda è: troverà davvero spazio al suo rientro nella squadra di Bundesliga?

Fuga da Lipsia?

Secondo l'autorevole quotidiano tedesco, un trasferimento a gennaio non è affatto escluso. Primo, perché il Lipsia al momento non ha granché bisogno di lui e quindi, dovesse arrivare un'offerta congrua, per un acquisto o un prestito, Elmas potrebbe lasciare prima della scadenza del contratto nel 2028. Diversi club dalla Spagna e dall'Inghilterra, si apprende, avrebbero mostrato interesse.