Elmas-Napoli, Schira: "Esclude Miretti o Fabbian, ma sapete quanto chiede il Lipsia?"

vedi letture

Nicolò Schira ha parlato di Elmas al Napoli sul suo canale Youtube spiegando dove nasce l'idea e quali sarebbero le condizioni per il possibile accordo: "Attenzione a Elmas, legatissimo al Napoli. Il Lipsia vuole 20 milioni dal Torino al massimo con la formula del prestito con obbligo. I granata avevano proposto prestito con diritto di riscatto. Elmas può fare anche il centrocampista offensivo ed escluderebbe Miretti o Fabbian. Ma Elmas può fare anche il jolly offensivo un po' come Ndoye. Il Napoli ci sta pensando, vedremo cosa accadrà".

Elmas era arrivato a Napoli giovanissimo nel 2019. Nel 2023 è stato uno dei protagonisti dello scudetto con Spalletti: era una sorta di dodicesimo, entrava sempre e ricopriva il ruolo di centrocampista oppure esterno. In totale ha segnato 19 gol in 189 presenze e poi a gennaio 2024 fa ha chiesto la cessione per giocare con continuità, così il Napoli l'ha ceduto al Lipsia per 25 milioni di euro. In Germania, però, Elmas non ha mai trovato spazio. A gennaio il ritorno in Italia in prestito a Torino: 4 gol e ottime prestazioni, però i granata non lo hanno - ancora - riscattato e così ora ci ripensa il Napoli per completare l'attacco e la costruzione della rosa.