Elmas, tutto fermo: il Lipsia non ha ancora risposto all’offerta del Napoli
TuttoNapoli.net
La situazione legata ad Eljif Elmas resta in sospeso. Il Napoli ha già presentato la sua proposta al Lipsia, mettendo sul tavolo un prestito con diritto di riscatto, ma dalla Germania non è ancora arrivata alcuna risposta, riferisce Sky Sport.
In società non c’è particolare fretta: l’intesa di fondo c’è, perché il giocatore vuole tornare in azzurro e il club partenopeo è deciso a riportarlo a casa. Fino a pochi giorni fa si parlava proprio di di un’operazione in prestito, potrebbe quindi bastare un piccolo ritocco all’offerta per arrivare alla fumata bianca.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Le più lette
Prossima partita
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
In primo piano
Francesco CarboneRileggi liveConte in conferenza: "Nella lista c'era Ndoye, ma concordo col club! Cantiere aperto, 13 nuovi in due anni. Chi è partito voleva andare. Su KDB..."
Redazione Tutto Napoli.netUfficialeSSC Napoli lancia 'Cafè', la terza maglia 2025-26: foto e dettagli
Davide BarattoFocusGutierrez è tutto ciò che serve al Napoli: i tre grandi pro del terzino scuola Real
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveNapoli-Girona 3-2 (Di Lorenzo 5', De Bruyne 16', 23', Stuani 34', 42'): finisce qui
Antonio NotoUfficialeNapoli-Girona, annunciate le formazioni: c’è Meret e tridente con Neres a sinistra!
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com