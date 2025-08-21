Elmas, tutto fermo: il Lipsia non ha ancora risposto all’offerta del Napoli

Elmas, tutto fermo: il Lipsia non ha ancora risposto all’offerta del NapoliTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:20Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone

La situazione legata ad Eljif Elmas resta in sospeso. Il Napoli ha già presentato la sua proposta al Lipsia, mettendo sul tavolo un prestito con diritto di riscatto, ma dalla Germania non è ancora arrivata alcuna risposta, riferisce Sky Sport.

In società non c’è particolare fretta: l’intesa di fondo c’è, perché il giocatore vuole tornare in azzurro e il club partenopeo è deciso a riportarlo a casa. Fino a pochi giorni fa si parlava proprio di di un’operazione in prestito, potrebbe quindi bastare un piccolo ritocco all’offerta per arrivare alla fumata bianca.