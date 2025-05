Restyling a centrocampo: Billing non verrà riscattato, due obiettivi ed un big in bilico

Non solo i colpi in attacco ed i ritocchi in difesa. Il Napoli interverrà anche a centrocampo per rinforzare l'organico a disposizione di Antonio Conte, atteso dalla dura difesa del titolo e soprattutto, come sottolineato da De Laurentiis, dal dover onorare le tante competizioni. Il grande obiettivo resta Frattesi, come a gennaio, ma ovviamente tutto è stato congelato in vista della finale di Champions dell’Inter ed un futuro da chiarire.

Ma non è l'unico nome, fa il punto il Corriere dello Sport: piace da tempo Sudakov dello Shakhtar, ma in questo caso varrà anche il gioco degli incastri degli extracomunitari. Il Napoli segue anche Taylor dell’Ajax, che però detta i ritmi e quindi tutto gira intorno al futuro di Lobotka (ieri ha parlato il suo agente). Anguissa ha da tempo delle sirene, dalla Saudi. Billing non sarà riscattato, Cajuste e Folorunsho invece andranno via.