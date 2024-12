Fagioli fuori dalla Juve, ma la pista Napoli è sempre più improbabile: il motivo

Nicolò Fagioli non è la prima scelta in casa Juventus. Anzi, il club bianconero ha deciso di inserirlo nella lista dei possibili sacrificati qualora si presentasse un'offerta allettante da parte di candidate interessate. Nelle ultime sei partite ufficiali, tra campionato, Coppa Italia e Champions League, ha trovato solo 78 minuti e già in questo mercato di gennaio può fare le valigie e dire addio a Torino, ma non a prezzo di saldo.

Infatti, come spiegato ampiamente dall'edizione odierna di Tuttosport, il centrocampista italiano classe 2001 saluterà la Mole Antonelliana solamente in caso di proposta da 20 milioni di euro. La Juventus è disposta a sedersi attorno al tavolo e parlarne, ma solo di fronte ad una cifra simile, mentre si fa sempre più strada l'ipotesi di un trasferimento in Premier League.

In settimana qualche abboccamento da Crystal Palace, West Ham e Fulham c'è stato, mentre alla finestra resta sempre Roberto De Zerbi con il suo Olympique Marsiglia, che tuttavia - specifica il quotidiano torinese - non si espone oltre il prestito con diritto di riscatto. Possibilità che non alletta particolarmente i bianconeri. In Italia invece il Milan sembra essersi defilato e il Napoli al momento non accetta l'ipotesi di scambio con Raspadori. Staremo a vedere cosa accadrà, nel frattempo gennaio è dietro l'angolo.