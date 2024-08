Fase di stallo: l'attesa di Lukaku e gli arrivi in mediana bloccati dalle cessioni

vedi letture

L'affare dell'estate è ancora da sbloccare. Il Napoli rischia di arrivare al primo impegno ufficiale del 10 agosto, ai 32esimi di Coppa Italia contro il Modena, senza il suo centravanti titolare. E da quel momento mancherà poco per l'esordio in campionato del 18 a Verona. Antonio Conte già al momento della presentazione era consapevole della situazione Osimhen e della tempistica di una cessione di questa portata, ma probabilmente non si aspettava ulteriori complicazioni di questo tipo. Il nigeriano è rimasto fuori sia dall'ultimo test col Brest che dalla gara del giorno dopo delle seconde linee, lo stesso accadrà domani contro il Girona e di conseguenza sono bloccati in azzurro anche Cheddira e Simeone (nelle idee del club uno dovrà partire).

Il Psg alzerà l'offerta?

I rumors sul Chelsea sono destinati ad arenarsi, anche perché Osimhen (che già guadagna 10mln, non proprio un dettaglio) non ha l'accordo con gli inglesi (che non fanno la Champions e da un po' di tempo hanno anche un tetto ingaggi da rispettare) e probabilmente non è neanche tra le sue prime scelte. L'accordo c'è col Psg che però è entrato in una fase di silenzio strategico, consapevole della necessità del Napoli di sbloccare la cessione per poter far entrare Lukaku. il Napoli è disposto ad uno sconto sulla clausola, ma non a scendere sotto la tripla cifra svendendolo. L'attesa si preannuncia ancora lunga e Conte non può riabbracciare Lukaku (che continua ad allenarsi da solo col Chelsea in tournée negli Usa).

Servono due uscite in mediana

Movimenti da completare anche in mezzo al campo. Sono in uscita Gianluca Gaetano e Jens Cajuste. Sul prodotto del settore giovanile partenopeo c'è sempre il Cagliari (ma non è da escludere il Parma) mentre per lo svedese i rumors riguardano il Galatasaray ma il club partenopeo valuta solo un addio a titolo definitivo. C'è da liberare spazio e risorse per un doppio arrivo: in primis Billy Gilmour, 23enne del Brighton, ma anche Marco Brescianini, 24enne del Frosinone e tra le rivelazioni dell'ultimo campionato di Serie A. Il Napoli ha già i sì dei due giocatori ed entrambe le operazioni potrebbero sbloccarsi per una cifra di poco superiore ai 10mln di euro. La prossima settimana si proverà un dentro o fuori.