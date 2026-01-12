Ferguson-Napoli, Romano: "Vuole restare a Roma, ma opportunità in un caso"
Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato delle trattative di gennaio ai microfoni di DAZN: "Ferguson vorrebbe restare alla Roma, ma i giallorossi valutano opportunità. Una di queste potrebbe essere il Napoli, se dovesse andare via Lorenzo Lucca".
