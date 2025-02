Fiorentina, Palladino: "Comuzzo ha avuto offerte, ma club è solido e non cede"

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa commentando quanto accaduto negli ultimi giorni di mercato.

Ci dice cosa è successo con Comuzzo? "Succede che i giocatori forti te li chiedono. Ci sono stati contatti e delle offerte, su questo non entro nel merito, ci pensa la società. Comuzzo è un giocatore forte, nell'orbita della Nazionale. Va detto che è il nostro grande acquisto, bisogna dare valore al ragazzo e al club. Merito a Commisso, ha voluto fortemente che Comuzzo restasse. E questo dice che la società è solida e sa quello che fa, è un bene. Sono felice che Comuzzo sia rimasto, è un prodotto del settore giovanile e per tutto l'ambiente è un grande segnale. Poi in futuro si vedrà...".