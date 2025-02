Ufficiale Fiorentina, tra i convocati per il Genoa c'è Comuzzo: resterà in panchina?

La Fiorentina, attraverso i suoi canali ufficiali, ha diramato la lista dei convocati che prenderanno parte al match contro il Genoa in programma al Franchi alle 15:00. Presenti tre giocatori al centro delle voci di mercato come Comuzzo, Kouame e Valentini, oltre che ai tre Primavera Caprini, Harder e Rubino. Ancora assenti per infortunio Cataldi e Colpani. Per il difensore, nel mirino del Napoli che continua a trattare con i viola, potrebbe comunque prospettarsi la panchina come riferito quest'oggi dal Corriere dello Sport. Questa la lista:

Portieri: De Gea, Terracciano, Martinelli

Difensori: Comuzzo, Dodo, Gosens, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri, Valentini.

Centrocampisti: Folorunsho, Harder, Mandragora, Richardson, Rubino.

Attaccanti: Beltran, Caprini, Gudmundsson, Kean, Kouame, Sottil.