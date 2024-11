Flop Kostic in Turchia: trattato dal Napoli, l'ex Juve fermato da un infortunio col Fenerbahce

Filip Kostic per qualche stagione è stato un uomo mercato di discreto appeal. Lo voleva l'Inter, lo cercavano tutti i club di Premier League, poi era finito alla Juventus. Per una cifra anche non scontata, visto che 15 milioni per chi aveva ancora un solo anno di contratto potevano essere un discreto investimento. Non è però mai stato troppo protetto, finendo molto rapidamente nel tritacarne delle critiche. Prima perché il tentativo era quello di giocare con un 4-3-3 che non si confà perfettamente alle sue caratteristiche. Poi perché il gioco di Allegri è differente rispetto a quello dell'Eintracht, dove era più libero di inventare. Così Kostic non ha mai avuto grande considerazione né da parte della stampa né dei tifosi.

Come sta andando Kostic al Fenerbahce? Utilizzato sia come difensore che come attaccante, ha avuto un impatto non straordinario anche a causa di un infortunio, ma lentamente si sta adattato per essere il titolare della fascia mancina. Su di lui c'erano sia il Napoli, che poi ha deciso di valutare diversamente i propri esterni, sia la Fiorentina, salvo poi virare su Gosens. È in prestito con diritto di riscatto e ha ancora un anno di contratto alla Juventus. Nel 4-2-3-1 di Thiago Motta probabilmente non avrebbe trovato troppo spazio.