Focus sul giovane Hasa: scuola Juve (con Manna) e MVP all'Euro U19

vedi letture

Scuola Juve (con Manna) e MVP all'Euro U19: chi è Hasa, rinforzo di prospettiva del Napoli. Questo il titolo dell'interessante focus proposto da Tuttomercatoweb sul nuovo acquisto del Napoli.

Un colpo per il futuro, più che per l'immediato. Il Napoli è pronto ad accogliere Luis Hasa, centrocampista classe 2004, in arrivo a titolo definitivo dal Lecce (in giornata dovrebbe completare tutto l'iter burocratico e diventare ufficialmente un nuovo calciatore azzurro). E' considerato - o quantomeno lo era fino a qualche mese fa, prima dello scarso minutaggio accumulato al Lecce - uno dei nomi emergenti nel panorama calcistico italiano, un giovane centrocampista offensivo che combina tecnica sopraffina e intelligenza tattica. Un pupillo del direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, che l'aveva portato alla Juventus Next Gen e che adesso se lo riprende alle pendici del Vesuvio, puntando ancora una volta su un talento ancora tutto da esprimere.

Il percorso

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Juventus, Hasa ha compiuto il suo debutto tra i professionisti con la Juventus Next Gen, la squadra B bianconera impegnata in Serie C. In questo contesto, ha avuto modo di affinare le sue qualità, guadagnandosi la convocazione per la Nazionale Under 19. Con gli Azzurrini ha vissuto un momento indimenticabile, vincendo l’Europeo di categoria e conquistando il prestigioso riconoscimento di miglior giocatore del torneo. La sua crescita non si è fermata lì: è stato successivamente chiamato anche dalle selezioni nazionali Under 20 e Under 21, confermando la fiducia che lo staff azzurro ripone nelle sue capacità.

Le caratteristiche

Luis Hasa è un centrocampista a trazione offensiva, un trequartista, che sa destreggiarsi bene anche da esterno. Un giocatore moderno, capace di muoversi tra le linee e di creare superiorità numerica grazie a dribbling e visione di gioco. Dotato di un ottimo controllo di palla e di una buona capacità di inserimento, sa rendersi pericoloso sia come rifinitore sia come finalizzatore. Le sue prestazioni, sia in bianconero sia con le varie selezioni giovanili dell'Italia, mostrano una personalità già ben definita, nonostante la giovane età, ma necessitano di continuità e minuti sul campo per esprimersi al meglio.

Un futuro tutto da scrivere

Le sue qualità non sono passate inosservate: diversi club, sia italiani sia esteri, hanno monitorato il suo profilo, considerandolo una delle promesse più interessanti del calcio italiano. Per Hasa, il prossimo passo sarà decisivo per determinare se riuscirà a trasformare il suo potenziale in una carriera di alto livello. Con il lavoro giusto e l'ambiente adatto, il talento italo-albanese ha tutte le carte in regola per diventare uno dei protagonisti della prossima generazione di calciatori italiani.