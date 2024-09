Focus Tmw: "Quattro in scadenza, ma solo Anguissa è il più vicino alla permanenza"

Anguissa, Contini, Meret e Juan Jesus. Sono i quattro in scadenza nel Napoli, con il camerunense che è il più vicino alla possibile permanenza, sebbene attualmente sia legato "solo" fino al 30 giugno 2025. Lo scrive nel suo focus Tmw.

Chi può rimanere

Ovviamente Zambo Anguissa. È in scadenza, sì, ma il Napoli ha un'opzione per il rinnovo per altri due anni. Molto probabilmente verrà attivata extrema ratio, qualora non si dovesse trovare un altro accordo monetario, ma è quasi certa una sua permanenza o, perlomeno, una sua conferma dal punto di vista contrattuale. Poi bisognerà vedere quali saranno le offerte e se ci saranno altre possibilità per il rinnovo.

Chi è in bilico

Alex Meret era in scadenza già la scorsa stagione, poi è stata attivata la clausola per rimanere un'altra stagione. Da capire cosa farà Antonio Conte, visto che alcune voci su un suo possibile addio si erano già sparse nelle scorse settimane. Ci sarà concorrenza anche con Elia Caprile, reduce da una buona stagione all'Empoli. Se sarà il titolare probabilmente ci sarà anche un rinnovo. Nikita Contini invece verrà eventualmente confermato come terzo portiere alla fine dell'annata, ma può rimanere.

Chi andrà via

Quasi certamente Juan Jesus. Sarebbe già stato ceduto in estate se fossero arrivare delle proposte, ma l'idea è quella di rinnovare la retroguardia e magari riportare Natan all'ovile, in caso di stagione ottima.