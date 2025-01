Folorunsho-Fiorentina, Conte non dà ancora l'ok per le visite: il motivo

vedi letture

Ancora tutto fermo per Michael Folorunsho. La Fiorentina sta aspettando segnali dal Napoli, la cui dirigenza esita a dare il via libera alle visite mediche del centrocampista romano perché vuole prima chiudere per il sostituto.

Folorunsho scalpita, è già d’accordo su tutto con la società viola, ma sa di dipendere indiscutibilmente dalle dinamiche di mercato partenopee. Il tecnico azzurro, Antonio Conte, vuole mantenere lo stesso numero di tesserati, come spiega il Corriere dello Sport oggi in edicola. Nel frattempo i toscani continuano a monitorare Leonardo Spinazzola in caso si dovessero creare i presupposti per lo scambio con Cristiano Biraghi.