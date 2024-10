Folorunsho, la Lazio ci riprova: nuovo tentativo a gennaio

Michael Folorunsho accostato ancora una volta alla Lazio come in estate. Il centrocampista del Napoli sta giocando poco e a gennaio, secondo La Gazzetta dello Sport, non è da escludere una possibile operazione in uscita.

Già in estate la società biancoceleste ha provato a prenderlo in tutti i modi, senza successo. Il problema riguardava la formula: un prestito oneroso senza obbligo di riscatto. Gli azzurri hanno sempre rifiutato, nonostante Conte considerasse il giocatore fuori dal suo progetto tecnico.