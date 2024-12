Folorunsho può partire subito: la Fiorentina ha avviato i contatti col Napoli

Micheal Folorunsho potrebbe lasciare il Napoli già nella prossima finestra invernale di calciomercato. Il centrocampista azzurro ha collezionato uno scarso minutaggio fin qui, e potrebbe cercare più spazio altrove essendo attenzionato da diversi club di Serie A. Su tutti la Fiorentina: stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, i viola hanno già avviato i contatti con la dirigenza partenopea per discutere del trasferimento del classe 1998.

