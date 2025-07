Folorunsho, spunta il Cagliari: questa la formula con cui ci sta provando

Dopo i riscatti di Caprile, Adopo e Piccoli e l’ingaggio dell'ex Brescia Gennaro Borrelli (il suo arrivo è praticamente definito), il Cagliari si concentra ancora sul mercato in entrata, con l'obiettivo di rinforzare il centrocampo da consegnare a Fabio Pisacane, giovane allenatore alla prima esperienza tra i grandi dopo aver guidato alla grande la Primavera. Il primo obiettivo è Michael Folorunsho del Napoli. Il cartellino è di proprietà del Napoli, che lo considera un esubero, come d'altronde già nella passata stagione. L’anno scorso, infatti, l'ex Hellas Verona e Bari è andato in prestito alla Fiorentina, con cui ha disputato 14 partite in campionato e cinque in Conference League. La società toscana ha deciso di non riscattarlo e così il classe 1996 è tornato alla base, in Campania, ma con le valigie già pronte.

Come riportato dal Corriere dello Sport oggi, Angelozzi sta lavorando a un prestito con diritto di riscatto. Gli altri candidati - si legge ancora sul quotidiano - a prendere il posto di Makoumbou, volato in Turchia, sono Tommaso Pobega del Bologna, Luca Mazzitelli del Como e Matteo Pessina del Monza. Presto il direttore sportivo Guido Angelozzi stringerà il cerchio. La priorità del Cagliari, ora, è il centrocampo. Poi ci si soffermerà su tutto il resto.