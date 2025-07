Ufficiale Fu cercato dal Napoli, Duran lascia l'Al Nassr: passa al Fenerbahce

Si muove sul mercato il Fenerbahce: non solo in uscita come dimostra la già ufficializzata cessione di Edin Dzeko alla Fiorentina, ma anche in entrata. Nella giornata di oggi, infatti, è arrivata l'ufficialità dell'arrivo in prestito per un anno di Jhon Duran: attaccante classe 2003 proveniente dall'Al Nassr e che già l'anno scorso era stato cercato anche dal Napoli dopo aver fatto vedere ottimi numeri nella sua esperienza all'Aston Villa.

Di seguito il comunicato ufficiale, comparso poco fa sul sito della società turca: "Il nostro club ha raggiunto un accordo con la società e con il giocatore Jhon Duran, che gioca per l'Al Nassr FC, per unirsi alla nostra squadra in prestito per un anno. Auguriamo al nostro giocatore una stagione piena di successi con la nostra maglia a strisce. Fenerbahçe Sports Club".