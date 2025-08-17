Futuro Ambrosino, Repubblica: resta a disposizione di Conte, la situazione

Secondo l’edizione odierna di Repubblica, Giuseppe Ambrosino resta al momento nell'organico dei campioni d'Italia. Il giovane talento originario di Procida si è messo in luce agli Europei con l’Italia Under 21, guadagnandosi attenzione e stima all’interno del club. Il futuro dell’attaccante non è ancora stato deciso, ma per il momento Ambrosino resta a disposizione di Antonio Conte. La società valuterà nei prossimi giorni eventuali decisioni sul suo impiego o su possibili soluzioni di mercato.

Del futuro dell'attaccante classe 2002 ne aveva parlato anche Conte nel corso dell'ultima conferenza stampa del ritiro di Castel di Sangro: "Ambrosino s'è aggiunto adesso, ha buone prospettive, bisogna capire bene quale sia la cosa migliore per lui, dove farlo giocare o farlo stare con noi e crescere con umiltà dietro Lukaku e Lucca anche perché in queste decisioni io voglio parlare con i calciatori. Devono essere convinti".