Gaetano è del Cagliari! Il ds sardo: "Già scattate le condizioni per il riscatto"

Nella conferenza stampa odierna, il direttore sportivo del Cagliari Nereo Bonato ha tracciato le strategie che hanno guidato le trattative dei sardi in questa sessione di gennaio. Nell'ambito delle sue dichiarazioni è emerso anche che è già scattato il riscatto per acquisire il cartellino di Gianluca Gaetano dal Napoli (che da notizie giornalistiche in estate sembrava aggirarsi intorno ai 7mln di euro).

"E' bello vedersi per commentare la fine del calciomercato. Abbiamo cercato di colmare le lacune e contestualmente sfoltire la rosa di 26/27 elementi, e rispettare i vincoli della Federazione. E' arrivato Caprile in quanto avevamo necessità di garanzie in quel reparto, nonché Coman, giocatore duttile che ha fatto bene in Romania. Arriva nel pieno della maturità tecnica. Credo che l'impatto di Caprile sia stato positivo. Sono usciti Azzi, Wieteska e Lapadula, giocatori che hanno avuto un minutaggio limitate, due di loro avevano manifestato la volontà di un minutaggio maggiore. E' stato rinnovato il prestito di Rog alla Dinamo Zagabria e Carboni alla Torres. Abbiamo 24 elementi e sono sufficienti. Il mister ha fatto delle dichiarazioni razionali su alcuni ruoli.

Quali sono le situazioni per quanto concerne i riscatti?

"Gaetano ha già maturato le condizioni per il riscatto. Questa seconda parte di stagione ci dirà come far evolvere le situazione. La volontà è di costruire una base da modellare, non rivoluzionare".