Gaetano, il Parma non ha chiuso: ora il Cagliari può far scattare un'asta

vedi letture

Sono giorni decisivi per il futuro di Gianluca Gaetano, in uscita dal Napoli che sta provando a cederlo monetizzando al massimo. Secondo quanto riferisce La Repubblica, l’incontro con il Parma non c’è stato e le parti si sono allontanate: la richiesta degli azzurri è sempre di 12 milioni di euro a fronte di un'offerta di circa 8 milioni più 2 di bonus. Un nuovo contatto dovrebbe esserci l’inizio della prossima settimana, ma intanto il Cagliari potrebbe rilanciare e magari accendere una vera propria asta. I rossoblù stanno valutando pure Cheddira che però il Napoli cede solo a titolo definitivo.

Siete fuori casa o in vacanza? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora)