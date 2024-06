Gaetano in ritiro, ma poi può partire di nuovo: è sfida a due in Serie A

Il mercato del Parma è in attesa di decollare. Dopo la promozione nel massimo campionato, la squadra di Fabio Pecchia è pronta a giocarsi le sue carte. La società è al lavoro per trovare nuovi profili da affidare all'allenatore per aumentare il tasso tecnico a disposizione. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, gli emiliani avrebbero posato gli occhi su Gianluca Gaetano di proprietà del Napoli. Ducali però non sarebbero gli unici a seguire il fantasista della formazione partenopea. Sempre secondo quanto scrive il quotidiano oggi in edicola, anche il Cagliari vorrebbe riavere alla base il giocatore.