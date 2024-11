Galatasaray, il vice allenatore: "Futuro Osimhen? I soldi non sono il vero problema"

Nei giorni scorsi Ismael García, vice allenatore del Galatasaray, aveva elogiato Victor Osimhen al quotidiano spagnolo Marca: "Era da molto tempo che non vedevo un giocatore che condizionava così tanto l'avversario".

Tra i temi affrontati durante l'intervista anche il futuro del centravanti nigeriano che in Turchia sarà in prestito fino a fine anno salvo novità: "Futuro ancora al Galatasaray? In questo tipo di situazioni la parte economica non sarà mai un problema. La parte sportiva e la sua volontà sarà quella che sbilancia gli equilibri. Bisognerà vedere come finirà la stagione e cosa vorrà fare Victor".