Riscatto Hojlund, Gazzetta: è una priorità! Fondamentale un obiettivo

Dalla spinta del Maradona alle amarezze delle ultime settimane: il clima è cambiato in casa Napoli. Quello che era diventato un fortino si è trasformato nel simbolo di una stagione che ha visto sfumare obiettivi importanti. La Champions League si è confermata un tabù per Antonio Conte, mentre la Coppa Italia rappresentava un traguardo concreto, anche per completare una bacheca già ricchissima in Italia.

Il futuro riguarda da vicino anche Rasmus Hojlund: il suo riscatto è legato alla qualificazione in Champions e all’intesa con il Manchester United. Più che un obbligo formale, però, è una scelta strategica per costruire il Napoli che verrà. Lo si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.