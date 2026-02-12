Ds Como svela: "Da più di un anno proviamo a prendere Vergara"

Il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi ha parlato a Sky Sport del momento della società lariana, toccando anche i temi legati al raggiungimento della semifinale di Coppa Italia e al futuro dei big della rosa: "E' un periodo molto positivo in cui ci sentiamo parte integrante della comunità. Aver dato ai tifosi l'ennesima gioia è motivo di orgoglio, ma per noi è un altro obiettivo raggiunto. Ora andiamo avanti".

Notizia degli ultimi giorni è un tentativo a vuoto per Vergara... "E' una notizia rimbalzata recentemente. Ci abbiamo lavorato un anno abbondante fa per due sessioni di mercato, quando siamo entrati in Serie A, perché per noi era un ragazzo di grande talento. Poi il Napoli è stato lungimirante, lo hanno tenuto giustamente e ora sta facendo le fortune del Napoli".