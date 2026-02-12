Napoli su Celik, Schira: "Si sta per svincolare e piace anche a Juve, Inter e Liverpool"

Mehmet Zeki Celik può svincolarsi dalla Roma. Il terzino era stato accostato negli ultimi giorni anche al Napoli. Di lui ha parlato Nicolò Schira su Youtube. Ecco le parole del giornalista esperto di mercato: "Poi c’è la situazione del terzino destro.

La Juve, così come l’Inter, sta seguendo l’evoluzione di Zeki Çelik, il terzino turco rinato con Gasperini, che sta facendo una grande stagione nella Capitale ma è lontano dal rinnovo. Il Liverpool ha chiesto informazioni, la Juve lo segue e ha già incontrato gli agenti, l’Inter sta facendo dei sondaggi perché Darmian va via a zero e Çelik può fare il braccetto nella difesa a tre o il quinto. Ha ventotto anni, quindi ancora nel pieno della maturità, lo puoi prendere a zero ed è affidabile".