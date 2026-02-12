Rinnovo Vergara, nessuna fretta: è stato appena blindato e non c'è clausola

Da giorni si parla di Vergara, del suo exploit e anche dell'ipotesi rinnovo. Ma sul tema futuro fa chiarezza il quotidiano Il Mattino oggi in edicola. "Il rinnovo del contratto di Antonio Vergara non è una priorità per il Napoli. Anzi, per De Laurentiis, non è neppure una questione all'ordine del giorno. De Laurentiis ha più volte fatto i complimenti a Vergara che in due settimane ha segnato in Champions, campionato e Coppa Italia.

Ma non ha alcuna fretta a discutere del nuovo contratto con il suo procuratore, Giuffredi. La politica del club azzurro: Vergara ora è blindatissimo da un contratto che scade nel giugno del 2030 e ha appena rinnovato, a ottobre. Guadagna 700mila euro a stagione. E De Laurentiis è serenissimo, perché non c'è neppure una clausola rescissoria, quindi chi lo vuole deve trattare con il Napoli".