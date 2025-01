Garnacho-Napoli, dall’Argentina: “Offerti 45mln, ma lui preferisce restare in Premier”

Alejandro Garnacho è l’obiettivo numero uno del Napoli per sostituire Kvaratskhelia. Il classe 2004 in forza al Manchester United è il giocatore indicato da Conte come rinforzo per l’attacco. La trattativa non è semplice a causa della richiesta dei Red Devils ma non solo.

Le ultime sull’operazione le riferisce su X Gastón Edul, giornalista argentino di Tyc Sports: “È molto probabile che Alejandro Garnacho lascerà il Manchester United in questa sessione di mercato. Stanno esaminando le opzioni. Il Napoli è il club che si è fatto avanti con più decisione e ha fatto un'offerta da 45 milioni di euro. Ma la trattativa non è chiusa. È la squadra che mette più pressione. L'ok finale non c'è. Alejandro Garnacho preferisce continuare a giocare in Premier League. Il Chelsea lo vuole ma deve fare un’offerta”.

Sobre Alejandro Garnacho:

Es muy probable que salga de Manchester United en este mercado. Están viendo opciones.

Napoli es el que más firme avanzó e hizo una oferta de 45 millones de euros pero no está cerrado. Es el equipo que más presión hace. No está el OK final. — Gastón Edul (@gastonedul) January 21, 2025