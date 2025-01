Garnacho-Napoli, dalla Spagna confermano: "Trattativa concreta, ma serve sconto United"

vedi letture

Arrivano altre conferme della trattativa tra Napoli e Manchester United per l'acquisto di Alejandro Garnacho. Mirko Calemme, giornalista di AS, scrive su X: "La trattativa per Garnacho, svelata stamattina da Criscitiello, è concreta. Il Napoli sta provando a fare un grandissimo colpo per sostituire Kvara, ma serve uno sconto importante del Man United sulla prima valutazione. I contatti con gli inglesi e l'argentino sono partiti!".