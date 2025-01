Ultim'ora Garnacho, possibile colpo di scena? Il Tottenham contatta lo United

Potrebbero esserci novità relative al futuro di Alejandro Garnacho, obiettivo di mercato del Napoli per la corsia mancina fino a pochi giorni fa. Con lo United non c'è stato accordo economico ma ora, oltre al Chelsea, un altro club di Londra chiede informazioni per il talento argentino in questo finale di mercato: il Tottenham.

Ne parla il Daily Sport con aggiornamenti in tempo reale: "Il Tottenham ha contattato Alejandro Garnacho del Manchester United dopo aver perso Mathys Tel del Bayern Monaco. Lo United è disposto a vendere il giocatore per circa 60 milioni di sterline dopo l'interesse nei giorni scorsi di Chelsea e Napoli. Non è ancora chiaro se Garnacho prenderà eventualmente in considerazione il trasferimento al Tottenham in questa fase". Il Napoli si era spinto fino a 50 milioni per il calciatore e poi ha scelto di cambiare obiettivo e ora è vicino a Saint-Maximin in prestito oneroso.