Garnacho, Romano: "Napoli disposto a riprovarci, informato l'entourage del giocatore"

Il Napoli è vicino a trovare un accordo completo con la Fiorentina per Pietro Comuzzo: 5 milioni di euro di corrispettivo per il prestito, riscatto obbligatorio da 20 milioni, 5 milioni di bonus come nuova offerta alla Fiorentina.

Dopo la conclusione dell'affare Adeyemi, nella giornata di oggi il Napoli ha anche informato l’entourage di Alejandro Garnacho di essere ancora aperto a trattare con il Manchester United qualora le richieste economiche del club inglese dovessero abbassarsi. A riferirlo su X è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale.

🚨 Napoli are close to reaching full agreement for Pietro Comuzzo: €5m loan fee, €20m mandatory buy clause, €5m add-ons as new bid to Fiorentina.



🇦🇷 After Adeyemi deal off, Napoli also informed Garnacho’s camp that if Man United reduce requests, they’d be open to try again. pic.twitter.com/HLDH5r7BDY