Gatti-Napoli, retroscena da Torino: "A gennaio ADL voleva un altro difensore della Juve"

vedi letture

Il quotidiano Tuttosport questa mattina ha parlato di possibile carta Gatti per convincere il Napoli a cedere Osimhen alla Juve. Non solo. Il quotidiano ricorda che già a gennaio il club di De Laurentiis era interessato a un centrale della Juve. Si tratta di Danilo che si stava liberando a zero. Ma che poi ha scelto il Flamengo.

"La molla che potrebbe invece far svoltare la trattativa con il Napoli è rappresentata da Federico Gatti, che piace ad Antonio Conte e rientra nei profili valutati dal ds Giovanni Manna per rinforzare la retroguardia partenopea in estate. A dire il vero, già a gennaio il club di De Laurentiis voleva portare a Napoli un difensore della Juventus, Danilo, che poi ha deciso di tornare in Brasile, una scelta sia famigliare sia sentimentale, per restare fedele da capitano ai colori bianconeri".