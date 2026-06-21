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Scatto per Norton-Cuffy! Allegri vuole lui per la fascia destra: la situazione
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Norton-Cuffy del Genoa piace molto e, qualora dovesse arrivare l'offerta giusta, potrebbe cambiare casacca nel corso della finestra estiva di calciomercato
Sempre più forti le sirene dalla nostra Serie A per Brooke Norton-Cuffy. Il difensore del Genoa piace molto e, qualora dovesse arrivare l'offerta giusta, potrebbe cambiare casacca nel corso della finestra estiva di calciomercato. Le prestazioni sono state senza dubbio in crescendo quelle dell'esterno inglese che è finito nel mirino di Fiorentina e Napoli in vista della prossima stagione.
Scatto Napoli per Norton-Cuffy
La squadra che sarà allenata da Massimiliano Allegri il prossimo anno, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, sembra aver fatto uno scatto in avanti nella corsa al giocatore e potrebbe essere uno dei rinforzi che il presidente De Laurentiis regalerà al suo futuro tecnico.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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