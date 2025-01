Gazzetta - Danilo ha deciso, firmerà col Napoli! Retroscena su Skriniar

Danilo e la Juve stanno discutendo da tempo per la risoluzione del contratto, dopodiché il brasiliano sarà libero di firmare dove vuole. E quindi di approdare a Napoli, di mettersi a disposizione di Conte e di portare la sua leadership e la sua esperienza nello spogliatoio azzurro. Un finale non scontato, anche perché Danilo è stato a lungo tentato anche dall’idea di tornarsene in patria per gli ultimi anni di carriera.

Ma il giocatore si sente ancora tonico e pronto per un’ultima avventura in Europa e entro fine gennaio firmerà per 18 mesi con il club di De Laurentiis. Napoli che si era mosso anche su Skriniar, per evitare brutte sorprese. L’ex Inter, esubero al Psg, poteva arrivare in prestito ma svincolato dall’affare Kvara. L’ingaggio alto, però, ha sempre giocato contro questa soluzione. Arriverà Danilo. E solo dopo Rafa Marin raggiungerà il Villarreal in prestito. Lo annuncia La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online.