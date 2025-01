Gazzetta - Dorgu-Man United, fumata nera! Il Lecce detta le condizioni, Napoli in agguato

vedi letture

Si è concluso l'incontro tra i vertici del Manchester United e del Lecce per Patrick Dorgu con un nulla di fatto, presenti anche i rappresentanti del giocatore, riferisce la Gazzetta dello Sport.

Nella sua edizione online la rosea spiega i motivi della fumata nera: "Si partiva da un'offerta dei Red Devils attorno ai 35 milioni, ma l'incontro si è concluso con una fumata nera: l'unica condizione che pone il Lecce per sedersi a trattare è che il giocatore rimanga in prestito fino a giugno in vista della corsa salvezza. Condizione che al momento lo United non soddisfa: è verosimile che nei prossimi giorni le parti si riaggiornino. Dietro l'angolo c'è anche il Napoli che aspetta gli esiti della trattativa per Garnacho".