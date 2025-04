Gazzetta: "Serviranno 7-8 acquisti per la Champions"

Rivoluzione Napoli in vista della prossima stagione, quella del ritorno in Europa, in Champions League, obiettivo sempre più vicino leggendo la classifica. Ma tornare in Europa vorrà dire anche implementare l'organico con nuovi innesti. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Il Napoli la prossima estate dovrà finire il lavoro cominciato da Manna e Conte nel giugno 2024: serviranno almeno 7-8 rinforzi per il doppio impegno. E una rosa con 22 titolari", si legge. Uno di questi potrebbe essere Ferguson del Bologna.

