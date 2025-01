Gazzetta - Skriniar, niente Galatasaray: duello Napoli-Fenerbahce per lo slovacco

Sembrava ad un passo dalla fumata bianca, invece per Milan Skriniar è tramontata la pista Galatasaray. Resta in piedi, riferisce l’edizione online de La Gazzetta dello Sport, il duello tra Fenerbahce e Napoli (col Tottenham sullo sfondo) ma sempre per un prestito. Come per il passaggio di Kolo Muani alla Juventus, resta da risolvere il nodo dei prestiti del PSG.

Il difensore slovacco è da tempo in uscita dal club francese e in questa sessione di calciomercato cambierà quasi sicuramente casacca. Dopo essere stato un titolare nella passata stagione con 32 presenze e un gol fra la varie competizioni, l'ex Sampdoria e Inter è stato accantonato da Luis Enrique in quella in corso. Sono infatti solo cinque i gettoni collezionati dal centrale e tutti in Ligue 1 di cui quattro dal primo minuto.