Gilmour di nuovo verso il Napoli, ok del Brighton: la conferma di Romano

Billy Gilmour ha ricevuto il via libera da parte del Brighton per volare in Italia, nonostante l'infortunio di Matt O'Riley potrebbe diventare in giornata un nuovo calciatore del Napoli. La notizia sta trovando diverse conferme. Anche Fabrizio Romano, esperto di calcio internazionale, ha pubblicato un post su X in cui fa capire che l'affare si è riaperto.

Il Corriere dello Sport online scrive: "Il Napoli sta riprovando per Gilmour, il Brighton ha dato il via libera: ora il club azzurro sta ragionando sulla fattibilità economica dell'operazione in attesa della cessione di Osimhen".